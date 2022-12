È stato trovato un gigantesco cimitero di squali nelle profondità oceaniche

A circa 5 chilometri sotto la superficie dell'acqua, gli scienziati hanno scoperto un gigantesco "cimitero" di squali vicino le Isole Cocos nell'Oceano Indiano. Tra le rivelazioni, la varietà di squali - rappresentati solo dai denti rimasti sul fondale - ha lasciato di stucco gli scienziati... ma non solo!

In totale sono stati trovati più di 750 denti di squalo. Poiché i corpi di queste creature sono per lo più fatti di cartilagine, soltanto le loro "zanne" resistono alla prova del tempo e si conservano a lungo (così come ci dimostrano i fossili di megalodonte).

"I denti sembrano provenire da squali moderni, come mako e squali bianchi, ma anche da squali antichi, incluso l'antenato del gigantesco megalodonte", ha affermato Glenn Moore, curatore dei pesci al Western Australian Museum. In particolare questo antico esemplare trovato "si è evoluto dal megalodonte, che era il più grande di tutti gli squali ma si è estinto circa 3,5 milioni di anni fa."

Questa non è neanche la notizia più emozionante: durante la ricerca sembrerebbe essere stata trovata persino una nuova specie di questi pesci. "All'inizio del viaggio, abbiamo trovato un piccolo squalo cornuto a strisce", afferma lo specialista Will White dell'Australian National Fish Collection. "Questa specie è unica in Australia, ma non è stata ancora descritta e nominata. L'esemplare che abbiamo raccolto sarà incredibilmente importante per la scienza perché lo useremo per descrivere la specie."

Potrete osservare la creatura inedita in un'immagine presente in calce alla notizia, ma a proposito: quanti denti hanno gli squali? Il loro numero vi lascerà senza parole.