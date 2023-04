Gigantesco coccodrillo viene trovato decapitato su una spiaggia: chi è stato?

I coccodrilli sono sicuramente delle creature davvero straordinarie: si sono evolute pochissimo in milioni di anni e sono esistiti anche durante l'epoca dei dinosauri (e riuscivano a tenergli testa con dei denti grandi come banane!). Tuttavia, recentemente, una creatura lunga 4 metri è stata trovata decapitata su una spiaggia in Australia.

Alcuni residenti pensano che la mutilazione possa essere stata un vero e proprio atto di vendetta a seguito di una recente ondata di attacchi (gravi, ma non mortali) di coccodrilli contro gli esseri umani lungo la costa del Queensland tra Port Douglas e Cooktown. Il quesito non sembra destinato a trovare risposta perché la carcassa trovata si trovava in uno stato troppo avanzato di decomposizione.

"A causa dello stato di decomposizione, non è possibile determinare se ci sia stata alcuna interferenza umana", ha dichiarato il il Dipartimento per l'ambiente e la scienza del Queensland (DES) a LiveScience. "Può darsi che il coccodrillo sia stato decapitato (pre o post mortem) a causa della predazione naturale."

Altri, però, rifiutano questa tesi. "Sono stato con il corpo per tre ore e non c'è assolutamente alcun segno che suggerisca che un coccodrillo abbia ucciso questo maschio e l'abbia fatto a pezzi. Segni molto chiari di machete sono sul corpo e intorno alla zona del collo dove la testa è stata rimossa", ha invece affermato Tom Chalmers Hayes, un fotografo di coccodrilli e ambientalista andato sulla scena.

Coccodrilli di queste dimensioni nella zona sono protetti e la perdita di un maschio gigantesco potrebbe sconvolgere l'ordine sociale degli animali della zona. L'uccisione potrebbe anche avere un effetto a catena sull'ecosistema costiero.