Gigantesco coccodrillo fa 'volare' un maiale in questi brutali scatti

Il mondo animale è fatto anche di brutali scontri per la sopravvivenza e il mondo del Web se ne sta ricordando tramite degli scatti che stanno facendo il giro del mondo, in cui si vede un coccodrillo che scaraventa in aria un maiale dopo aver assestato un morso.

In particolare, stando anche a quanto riportato dall'edizione online del The Sun, lo zoologo Adam Britton ha assistito alla scena vicino alla sua abitazione, situata in quel di Darwin (Australia), riuscendo a effettuare degli scatti, ovvero quelli che potete vedere a corredo della notizia, con la sua Canon EOS 7D MK II con obiettivo 18-135 mm. L'esperto ha affermato che il coccodrillo è un maschio adulto dal peso di circa 500 chilogrammi (1100 libre). Stando sempre a Britton, la forza con cui il coccodrillo ha fatto "ruotare" il maiale è stata sufficiente per "strappare" un arto.

Pensate che i coccodrilli solitamente continuano a far ruotare la loro preda, facendola diventare di dimensioni sempre minori. Questo significa che possono impiegare molto tempo a terminare il loro "pasto", specialmente quando si tratta di un maiale come questo. Infatti, lo zoologo che ha assistito alla scena ha dichiarato che il coccodrillo ha impiegato circa 50 minuti per nutrirsi. A quanto pare, sembra che il maiale fosse già morto quando Adam ha scattato le foto. Inoltre, sempre stando a Britton, il coccodrillo non avrebbe mangiato praticamente nulla per tre settimane dopo essersi nutrito del maiale.



Per certi versi, come fatto notare anche dal Sun, in questa storia c'è qualcosa che ricorda il film "Black Water: Abyss".