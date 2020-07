Il gigantesco condor delle Ande è capace di volare per ore senza sbattere le ali

Il condor delle Ande (Vultur gryphus) può pesare fino a circa 16 chili, per questo motivo viene considerato l'uccello più pesante del mondo. La sua grandezza non è di meno, con lunghezze fino a 130 cm e un'apertura alare di 300-320 cm. Quando sono in volo, i ricercatori hanno scoperto che queste creature non sbattono quasi mai le loro ali.

Durante il volo, planano, aumentando fino al 99% il tempo in aria, principalmente grazie ai venti e alle correnti ascensionali. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista PNAS, i ricercatori hanno ottenuto più di 230 ore di tempo di volo catalogato. In tutto questo periodo, solo l'1% è stato speso sbattendo le ali, e la maggior parte era semplicemente per il decollo.

La loro capacità è incredibile. Un giovane esemplare ha volato per più di cinque ore senza sbattere le ali una sola volta, coprendo oltre 170 chilometri. I condor giovani, in un viaggio di 50 minuti, spendono quasi la stessa quantità di energia planando, volando e occasionalmente sbattendo le ali, di quella durante il decollo di 3.3 minuti.

Il costo del battito delle ali per questi grandi uccelli è circa 30 volte superiore ai loro costi metabolici a riposo. Anche sulle montagne, dove ci sono complesse interazioni del flusso d'aria, questi giovani condor sono stati in grado di navigare in correnti d'aria invisibili con pochissimi movimenti. Tuttavia, queste correnti d'aria non sono sempre calde. La loro potenza e frequenza, infatti, cambia con il passare del tempo.

Comprendere questi uccelli colossali ci aiuta anche a far luce sugli uccelli estinti - ancora più colossali -, come l'Argentavis magnificens, il più grande uccello volatile mai scoperto con un peso di ben 72 chilogrammi. Molto probabilmente, questa creatura ha utilizzato gli stessi schemi di volo del condor delle Ande.