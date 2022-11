Un gigantesco detrito di un razzo spaziale cinese si è schiantato sulla Terra

È vero che in futuro le probabilità di essere colpiti da un detrito spaziale aumenteranno, ma questi eventi stanno capitando sempre più spesso. Recentemente, infatti, un gigantesco pezzo di un razzo cinese Long March 2D è precipitato sulla Terra ed è finito in mezzo alla provincia nord-occidentale del Gansu.

Le immagini parlano chiaro e mostrano una massiccia struttura metallica - grande circa 6/9 metri - inserita verticalmente in un terreno. Il pezzo molto probabilmente apparteneva a un razzo lanciato dalla Cina sabato per portare i satelliti in orbita, ma finché non arriveranno comunicazioni ufficiali non possiamo far altro che speculare.

I booster dei razzi Long March non sono riutilizzabili, il che significa che spesso finiscono per ritornare sul nostro pianeta dopo essere stati adoperati. Così come ricorderete, un pezzo di questo veicolo spaziale ha rischiato perfino di cadere sulle nostre teste in Italia, e per questo motivo i funzionari occidentali hanno a lungo criticato la pratica cinese.

Non solo è dannosa per l'ambiente, ma anche potenzialmente pericolosa per chiunque viva entro i confini delle zone di atterraggio previste. Nel maggio 2020, ad esempio, pezzi di un razzo cinese hanno colpito e danneggiato proprietà in Costa d'Avorio, mentre lo scorso anno altri detriti sono finiti nell'Oceano Indiano, non lontano dalle Maldive.

Per questo motivo le agenzie spaziali stanno spingendo sulla realizzazione di razzi riutilizzabili - nonostante anche quelli di SpaceX possano essere un pericolo - riducendo così il rischio di incidenti simili.