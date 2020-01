Trovato un gigantesco fiore di Rafflesia. Nuovo record mondiale di dimensioni

Degli ambientalisti indonesiani hanno scoperto il più grande fiore di sempre: una pianta parassita molto puzzolente. Il nome del fiore da record è "Rafflesia tuan-mudae" e, durante la fioritura, il vegetale emette odore di carne putrefatta.

Secondo AFP, i petali del fiore hanno un diametro enorme di 111 centimetri, superando il precedente record di 107 centimetri di una pianta dello stesso genere. Il fiore è sbocciato nell'area di conservazione naturale di Maninjau, in Sumatra occidentale. La fioritura durerà circa una settimana prima che si chiuda di nuovo, afferma Ade Putra, curatore dell'area di conservazione, all'Associated Press.

Le piante del genere Rafflesia non presentano tronco, foglie o vere radici. Vivono in un rapporto di parassitismo con le piante del genere Tetrastigma (un genere tropicale di vite), all'interno dei tessuti dove poi propagano i propri funghi. L'unica parte visibile al di fuori della pianta-ospite è il fiore: infatti, dato che si tratta di una pianta parassita, essa non ha bisogno della fotosintesi.

Una volta che un germoglio "attacca" una vite ignara, cresce per circa nove mesi prima di dispiegarsi in un gigantesco fiore puzzolente. Quest'ultimo "vive" per circa una settimana, attirando le mosche con la sua puzza caratteristica che avranno lo scopo di portare via il polline del fiore per diffondere il parassita in altre viti.



Uno spettacolo orribile da - quasi - tutti i punti di vista.