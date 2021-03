Un gigantesco iceberg delle dimensioni di Roma si è staccato dalla sua piattaforma

Dalla piattaforma di ghiaccio di Brunt, in Antartide, si è appena staccato un gigantesco pezzo di ghiaccio grande all'incirca delle stesse dimensioni di Roma. La rottura arriva dopo che una grande crepa si è fatta largo nel novembre 2020, continuando a crescere fino a quando il ghiaccio si è staccato la mattina del 26 febbraio.

"Le nostre squadre al British Antarctic Survey (BAS) sono state preparate per il distacco di un iceberg dalla piattaforma del ghiaccio di Brunt per anni", afferma in una dichiarazione Dame Jane Francis, direttrice del BAS. "Nel corso delle prossime settimane o mesi, l'iceberg potrebbe allontanarsi; oppure arenarsi e rimanere vicino alla piattaforma di ghiaccio".

La fessura, per intenderci, cresceva ad un ritmo di 1 chilometro al giorno durante il mese di gennaio, mentre la mattina del 26 febbraio si è allargata di un paio di centinaia di metri in sole poche ore. La spaccatura, secondo quanto affermano gli esperti, sembra essere avvenuta per causa naturali e, almeno questa volta, gli effetti del cambiamento climatico non sembrano essere i colpevoli.

"Sebbene la rottura di vaste parti delle piattaforme di ghiaccio antartiche sia una parte del tutto normale del loro funzionamento, grandi eventi come quello rilevato venerdì alla piattaforma di ghiaccio di Brunt rimangono piuttosto rari ed emozionati", afferma Adrian Luckman della Swansea University, in Galles.

Recentemente vi abbiamo parlato del più grande iceberg del mondo, che adesso si è staccato in tanti piccoli pezzi.