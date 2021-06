Un gigantesco lago in Antarride è scomparso nel nulla: ecco cos'è successo

I luoghi più freddi della Terra, a causa del riscaldamento climatico, stanno mutando profondamente e in maniera incontrollabile. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, le osservazioni satellitari rivelano l'improvvisa scomparsa di un gigantesco lago in Antartide.

La cosa davvero sbalorditiva è che il lago non era per niente piccolo, poiché conteneva circa 600-750 milioni di metri cubi d'acqua; più di tutta l'acqua nel porto di Sydney, o circa il doppio del volume della baia di San Diego (in calce alla notizia potrete osservare la quantità d'acqua di cui stiamo parlando). La scomparsa del prezioso liquido ha una spiegazione: l'enorme serbatoio è diventato troppo grande per lo strato di ghiaccio sottostante che faticava a sostenerlo.

"Riteniamo che il peso dell'acqua accumulata in questo lago abbia aperto una fessura nella piattaforma di ghiaccio sotto il lago, un processo noto come idrofrattura, facendo defluire l'acqua nell'oceano sottostante", ha dichiarato il glaciologo Roland Warner dell'Università della Tasmania. Sotto il ghiaccio potrebbe essersi formata una cascata come quella del Niagara, che ha prosciugato il lago in 3 giorni.

Quando una pozza d'acqua così grande viene rimossa da una piattaforma di ghiaccio, ci si aspetterebbe che la piattaforma di ghiaccio sottostante si sollevi... e così è stato: la regione colpita che circonda il lago si è sollevata fino a 36 metri. Dopo la scomparsa del lago nell'inverno 2019, il serbatoio ha ricominciato a riempirsi quando lo scioglimento del ghiaccio è ricominciato nell'estate 2020, raggiungendo un picco di un flusso di oltre 1 milione di metri cubi di acqua al giorno.

A proposito: ecco la quantità di ghiaccio che perdiamo ogni giorno sulla Terra, mentre la Groenlandia si sta sciogliendo più velocemente degli ultimi 12.000 anni.