Gigantesco leak su iPhone 12: trapelano prezzi, batterie, dimensioni e modelli

Dopo il leak sulle batterie di iPhone 12, quest'oggi è stato pubblicato su Twitter un altro gigantesco rumor sulla prossima generazione di smartphone made in Apple. Il tipster Komiya infatti sui propri account social ha pubblicato la lista dei modelli, i prezzi, le dimensioni e le batterie della lineup di iPhone 12.

L'offerta Apple sarà, secondo Komiya, composta in questo modo.

iPhone 12 5G (5.4”)

64GB – $699

128GB – $749

256GB – $849

iPhone 12 Max 5G (6.1”)

64GB – $799

128GB – $849

256GB – $949

iPhone 12 Pro (6.1”)

128GB – $1049

256GB – $1149

512GB – $1349

iPhone 12 Pro Max (6.7”)

128GB – $1149

256GB – $1249

512GB – $1449

Komiya ha anche affermato che Apple lancerà sul mercato delle versioni 4G di iPhone 12 ed iPhone 12 Max, che costeranno tra 50 e 100 Dollari in meno rispetto ai prezzi indicati nella lista poco sopra. Discorso diverso invece per iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, che saranno disponibili solo in 5G e rappresenteranno l'offerta top di gamma della compagnia.

Nella giornata di ieri lo stesso leaker aveva anche riportato le capacità delle batterie dei quattro smartphone. iPhone 12 avrà una cella da 2227 mAh, iPhone 12 Max da 2815 mAh, iPhone 12 Pro da 2775 mAh ed iPhone 12 Pro Max da 3687 mAh.

Secondo i rumor emersi nel weekend, Apple dovrebbe annunciare iPhone 12 l'8 Settembre.