Ecco il gigantesco monitor Samsung Odyssey Ark dal vivo alla Gamescom

Dopo avervi portati mediante render alla scoperta degli annunci di Samsung alla Gamescom 2022, è giunto il momento di farvi passeggiare tramite foto dal vivo in quel di Colonia (Germania). In questo contesto, tra i prodotti che attirano maggiormente l'attenzione c'è sicuramente il gigantesco monitor Odyssey Ark.

Per chi non lo sapesse, quest'ultimo rappresenta il primo monitor da gaming curvo 1000R da 55 pollici con frequenza di aggiornamento di 165Hz. Le altre caratteristiche comprendono tempi di risposta di 1ms e modalità Cockpit. Quantum Mini LED, Quantum Matrix, inclinazione e rotazione sono le altre parole chiave del prodotto. Se volete approfondire monitor e restanti annunci, potete fare riferimento al portale ufficiale di Samsung.

Per il resto, alla Gamescom 2022 si sono fatti vedere anche prodotti già ben noti, tra cui gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4. A tal proposito, avremo modo di analizzare questi ultimi come si deve in fase di recensione, dunque vi consigliamo di rimanere sintonizzati su queste pagine nei prossimi giorni.

In ogni caso, mediante la galleria fotografica presente qui sotto potete farvi un'idea di qual è la presenza del brand Samsung alla kermesse tedesca. Al netto di questo, se volete seguire le peripezie dei nostri inviati sul posto, potete fare riferimento alla pagina dedicata alla Gamescom 2022, nonché tenere d'occhio il palinsesto del canale Twitch di Everyeye.