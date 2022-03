Il gigantesco razzo della NASA che tornerà sulla Luna è finalmente pronto: ecco le novità

Non possiamo dirlo con certezza ma ci prenderemo comunque questo rischio: "Ci siamo!". Dopo un'interminabile sfilza di ritardi, lo Space Launch System della NASA è finalmente pronto e tra qualche giorno ci sarà uno step fondamentale per la concretizzazione del progetto Artemis.

È da più di un decennio che la NASA sta lavorando (con alti e bassi) ad un nuovo programma spaziale, nella speranza di riportare l'umanità sulla Luna entro il 2026. Questo programma prende il nome di progetto Artemis e, come vi abbiamo raccontato tante volte, è composta da molteplici missioni, ognuna sempre più complessa e avanzata.

Per riuscire in questo intento però, l'agenzia spaziale statunitense necessita di un razzo potente e di nuova concezione, il quale è stato chiamato Space Launch System (SLS). Ci sono voluti più 11 miliardi di dollari per completarne la progettazione e la costruzione, ma finalmente sembra che il peggio sia passato: il razzo è completo, e il 17 marzo verrò posizionato sulla rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center.

Un traguardo importantissimo per la NASA, che adesso finalmente potrà testare il razzo e i suoi motori, sperando di poter lanciare la missione Artemis I entro maggio di quest'anno. Ci teniamo a ricordavi che Artemis I è una missione quasi introduttiva del progetto, e che quindi non presenterà equipaggio umano né toccherà la superficie lunare, ma si limiterà ad una serie di orbite per poi fare ritorno verso casa.

Sarà una missione fondamentale per testare il comportamento del razzo e della capsula Orion in un viaggio vero e proprio, senza mettere a rischio vite umane.

Sembra, in definitiva, che le nubi di sfortuna si stiano diradando dalla testa della NASA, anche se il terreno da recuperare è davvero molto: SpaceX, ad esempio, è andata molto più spedita nel suo programma di costruzione del nuovo razzo lunare e potrebbe arrivare sulla Luna prima della NASA e soprattutto con un vettore molto più avanzato (basti pensare che SLS non avrà alcuna parte recuperabile, ad eccezione della capsula Orion, mentre Starship lo è interamente).

Non va dimenticato poi che ogni lancio di SLS costerà davvero molto denaro, e questo sta generando davvero tanta preoccupazione ai vertici NASA, dal momento che è il denaro il vero carburante fondamentale che fa andare i razzi e le persone nello Spazio.