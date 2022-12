Un gigantesco terremoto è stato registrato su Marte ed è più potente degli altri eventi

Marte è un mondo ancora oggi geologicamente attivo (nonostante si pensasse il contrario). Nel maggio di quest'anno, pensate, c'è stato un terremoto che è stato almeno cinque volte più grande del precedente detentore del record ed è stato talmente potente che ha mosso il Pianeta Rosso per 10 ore.

"L'energia rilasciata da questo singolo terremoto è equivalente all'energia cumulativa di tutti gli altri terremoti che abbiamo visto finora", ha dichiarato il sismologo John Clinton dell'Istituto federale svizzero di tecnologia in Svizzera. "Sebbene l'evento sia stato di oltre 2000 chilometri, le onde registrate da InSight erano così grandi che hanno quasi saturato il nostro sismometro."

La magnitudo dell'evento è stata di 4.7, mentre il precedente detentore del record era di magnitudo 4.2 ed è stato rilevato nell'agosto 2021 (così come individuato da InSight). Si tratta di un risultato evidente perché Marte non ha placche tettoniche e nemmeno un campo magnetico importante (quindi l'attività interna del pianeta è davvero ai minimi termini).

Tuttavia, il modo in cui le onde sismiche si propagano attraverso la superficie di un pianeta può aiutare a rivelare le variazioni di densità al suo interno. "Per la prima volta siamo stati in grado di identificare le onde superficiali, che si muovono lungo la crosta e il mantello superiore, che hanno viaggiato intorno al pianeta più volte", continua Clinton nella sua dichiarazione.

Gli scienziati hanno ancora molto da capire sull'evento. I terremoti, infatti, di solito hanno una frequenza alta o bassa, il primo caratterizzato da tremori rapidi e brevi, e il secondo da onde più lunghe e profonde con ampiezze maggiori. Questo evento ha combinato entrambe le gamme di frequenza e i ricercatori non hanno capito bene il motivo.