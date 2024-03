I giganti sono esistiti davvero? In questa grotta hanno trovato la risposta

Nelle profondità della grotta Lovelock Cave in Nevada, una leggenda secolare ha solleticato la curiosità di storici e appassionati di misteri: una storia antica che narra di giganti dai capelli rossi e cannibali. Da quel momento la domanda nella testa dei curiosi è stata una sola: ma sono esistiti davvero?

Questa cava è stata testimone di millenni di storia umana, come dimostrano i reperti archeologici rinvenuti, che attestano l'importanza del sito per le culture native americane che abitavano la regione. Oltre a questo, sebbene ci troviamo in una regione differente, i reperti trovati dimostrano l'esistenza della pratica del cannibalismo.

Ma torniamo alla vicenda. Le prime esplorazioni archeologiche in loco, condotte da Llewellyn Lemont Loud, portarono alla luce circa 10.000 reperti, tra cui spiccavano undici esche per anatre realizzate con pelle e piume vere. Tuttavia, è l'associazione di Lovelock Cave con la leggenda dei giganti cannibali dai capelli rossi che ha catturato l'immaginazione collettiva. Secondo una versione del mito dei Paiute del nord, un'antica tribù di uomini enormi, nota come "Si-Te-Cah", avrebbe un tempo popolato la regione, per poi essere sconfitta e bandita dai primi.

Nonostante l'assenza di prove scientifiche a sostegno dell'esistenza di tali giganti, la leggenda ha continuato a vivere, alimentata anche dalla scoperta di resti umani di grandi dimensioni (fino a 2.30 m)e dalla tendenza dei capelli a virare verso tonalità rossastre dopo la morte, in determinate condizioni ambientali. La storica Adrienne Mayor suggerisce che la narrazione dei giganti cannibali potrebbe essere stata amplificata da imprenditori locali desiderosi di attrarre turisti, sfruttando anche la presenza nell'area di ossa di megafauna preistorica facilmente confondibili, agli occhi dei profani, con resti umani di grandi dimensioni.

Neanche a farlo apposta, la notizia arriva dopo il ritrovamento di migliaia di cervelli ancora intatti.

