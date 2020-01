Giganti dell'Universo: quanto può diventare grande un pianeta?

Più passa il tempo, e più pianeti vengono trovati dagli scienziati. Alcuni sono caldi, altri giganti, alcuni molto piccoli o con un'orbita molto strana. Difficile trovare, nell'immensità del cosmo, mondi con caratteristiche simili. Tuttavia, quando si tratta di dimensioni ci sono alcune limitazioni.

Nel nostro Sistema Solare abbiamo due tipi di pianeti: pianeti rocciosi e densi simili alla Terra e pianeti grandi e gassosi come Giove. Da quello che hanno scoperto finora gli astrofisici, tutti i pianeti rientrano in queste due categorie. Le differenze tra i due tipi di pianeti e la ragione di questo divario ha a che fare - la maggior parte delle volte - con la nascita del corpo celeste.

All'inizio di un sistema solare e dopo la formazione di una stella, il gran numero di materiale extra rimasto continua a ruotare attorno alla stella fino a quando non si forma un disco circumstellare. Durante tutto questo movimento e questa confusione, i granelli di polvere si scontrano l'un l'altro, formando ciottoli che poi crescono in massi sempre più grandi fino a formare pianeti. Man mano che il pianeta cresce di dimensioni la sua massa aumenta, consentendogli di catturare non solo la polvere e le rocce accumulate, ma anche il gas, che andrà a formare un'atmosfera.

Se un pianeta rimane relativamente piccolo, con un raggio inferiore a 1.5 volte quello terrestre, la sua gravità non sarà abbastanza forte da trattenere una grande quantità di atmosfera, come quella di Nettuno o di Giove. Se, invece, continua a crescere, acquisirà sempre più gas che lo farà gonfiare fino alle dimensioni di Nettuno (quattro volte il raggio terrestre) o di altri giganti gassosi.

Le vie di mezzo esistono: le super-Terre. Tuttavia, è una condizione molto difficile perché, una volta che un pianeta ha abbastanza massa e attrazione gravitazionale, ha bisogno delle circostanze giuste per impedire al gas di accumularsi. Nonostante queste "limitazioni", però, c'è ancora un enorme quantità di diversità nelle dimensioni del pianeta, nelle geometrie e nelle composizioni.. che aumenteranno sempre di più grazie alle future scoperte.