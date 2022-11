Gigi Hadid lascia Twitter: 'con Musk è diventato un pozzo di odio e bigotti'

La supermodella Gigi Hadid ha annunciato tramite Instagram di aver disattivato il suo profilo Twitter dopo l’acquisizione della piattaforma da parte di Elon Musk.

In uno screenshot, la modella afferma quanto segue: “oggi ho disattivato il mio account Twitter. Per molto tempo, ma soprattutto con la sua nuova leadership, sta diventando sempre più un pozzo nero di odio e bigottismo, e non è un posto di cui voglio far parte”.

La Hadid si è anche scusata con i suoi fan, e si è detta felice per averlo utilizzato per restare i contatto con loro per oltre un decennio.

Per Twitter si tratta di un duro colpo, dal momento che l’account della modella contava svariati milioni di follower. La Hadid però non è l’unica celebrità ad aver lasciato il social: negli scorsi giorni hanno fatto lo stesso la cantautrice Sara Bareilles, Toni Braxton e la creatrice di “Bridgerton” Shonda Rhimes. Nelle scorse ore, invece, Twitter ha bannato un’attrice comica che aveva cambiato il nome in “Elon Musk”.

Dopo la finalizzazione dell’acquisizione da parte di Musk, sono stati tanti gli inserzionisti che hanno messo in pausa le pubblicità: alcuni rumor riferiscono che anche Nintendo sarebbe pronta mettere in pausa le inserzioni su Twitter, sulla scia di quanto fatto da altri marchi come Audi.