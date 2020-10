Gioca Jouer, quale passo non fa parte del celebre pezzo di Claudio Cecchetto?

Quante volte abbiamo ballato Gioca Jouer? Dagli anni '80 in poi il pezzo di Claudio Cecchetto è diventato un must di ogni festa che si rispetti: la moda del revival, d'altronde, ha fatto sì che brani come quello portato al successo dal celebre dj non conoscesse l'oblio neanche per un istante.

L'abbiamo ballato tante volte, questo Gioca Jouer, ma quanti di noi ricordano a memoria i vari passi presenti nel pezzo? Sul momento, d'altronde, è facile farsi trovare preparati: la voce del buon Claudio ci istruisce passo dopo passo sulla mossa da compiere, per cui la nostra memoria non è mai stata messa alla prova da questo punto di vista.

Vi aiutiamo noi, dunque: tra un "baciare", un "nuotare" e tanti altri verbi l'assenza che si fa notare è quella del passo "suonare", che fa parte quindi di quella serie di azioni non presenti in Gioca Jouer. Ci avevate mai fatto caso? Provate a riascoltarlo e stavolta stare ben attenti a notarlo!

Certo, sono in tanti i passi a non far parte del Gioca Jouer, ma insomma... Il brano di Cecchetto doveva pur finire, ad un certo punto! A tanti anni dal boom del suo pezzo più famoso, comunque, Cecchetto non smette di piazzare dove vuole i suoi tanti figli artistici: il prossimo Festival di Sanremo, ad esempio, potrebbe vedere la presenza di Jovanotti e Fiorello.