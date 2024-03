Gioca o lavora in total relax con questa sedia da ufficio al MINIMO STORICO

La sedia Kerdom è ciò che ci vuole per quanti cercano un relax completo sia quando lavorano che quando giocano o guardano serie tv o film in streaming. Dunque, è per tutte le esigenze e ideale per casa o ufficio. Lo schienale a forma di Y offre un eccellente supporto lombare ma anche del collo. Ideale quindi per chi soffre di cervicale.

Esclusivo poi il poggiatesta multidimensionale a rotazione libera, in grado di proteggere la vertebra cervicale. I braccioli sono regolabili, mentre l'asta è regolabile fino a 10 cm in altezza, quindi si presta bene a molti tipi di altezza. Rotazione a 360°.

La funzione di reclinazione con blocco della posizione e regolazione dello schienale a 120° offre il massimo riposo in qualsiasi situazione. Inoltre, lo schienale è fatto in modo da mantenere la circolazione dell'aria ed evitare la sudorazione e l'attaccamento. Molto utile nella stagione estiva.

Il cuscino in spugna naturale ad alta densità è invece morbido e traspirante, dunque previene il mal di schiena anche in caso di sedute molto lunghe. Molto elegante il colore, in nero e grigio.

Molto facile da montare, sarà pronta all'uso in pochi minuti anche grazie alle chiare istruzioni allegate. Oggi puoi prendere la sedia da ufficio ergonomica Kerdom a soli 179 euro, applicando il coupon di 50 euro con una semplice spunta.