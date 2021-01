Il modo con cui si gioca The Sims aiuta a capire se si è psicopatici

Il modo con cui si gioca a The Sims potrebbe aiutare a far capire se si possiedono tratti da psicopatico, non nel gioco, ma nella realtà. Nel 2015, uno studio ha dimostrato che le persone con livelli più elevati di tratti psicopatici tendevano ad attuare comportamenti davvero meschini mentre giocavano a The Sims 3.

In un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Evolutionary Psychological Science, i ricercatori della Lakehead University, in Canada, hanno utilizzato lo stesso gioco per capire al meglio i risultati della ricerca del 2015.

Il team era interessato a studiare la famosa "Ipotesi Cheater-Hawk", che suggerisce che i tratti psicopatici possano essersi evoluti a partire dalla tendenza a voler ottenere qualcosa imbrogliando, sfruttando la cooperazione degli altri, e utilizzando l’aggressività come strumento per raggiungere i propri scopi.

Per lo studio, gli esperti hanno creato una famiglia di Sims (guidati dall'IA) con tratti di personalità diversi. "I quattro personaggi sono stati creati con tratti della personalità che rispecchiano il traditore (ingannevole, subdolo, affascinante), il falco (aggressivo, maleducato, cattivo), la colomba (sottomesso, nervoso, timido) e il collaboratore (gentile, fiducioso, cooperativo)", scrivono gli esperti.

Ai 205 partecipanti dell'esperimento è stato poi chiesto di creare un altro personaggio che rispecchiasse la loro personalità e di far interagire il loro personaggio con gli altri 4 membri intorno a loro. Le interazioni con tutti i personaggi sono state registrate e quantificate.

Come previsto dal team, le persone che mostravano livelli più elevati di tratti psicopatici avevano maggiori probabilità di mostrare comportamenti meschini aggressivi e non provocati nei confronti degli altri personaggi, oltre ad avere meno interazioni "amichevoli". Analizzando ulteriormente i risultati, gli scienziati hanno scoperto che gli psicopatici avevano maggiori probabilità di impegnarsi in comportamenti aggressivi e meschini nei confronti di quei personaggi più "docili".

"I nostri risultati possono suggerire che gli individui psicopatici vedono l'assenza di comportamenti aggressivi come un indicatore di debolezza e sono pronti a sfruttare o aggredire gli individui che mostrano questo tipo di debolezza", continuano gli esperti. Insomma, gli esperti hanno valutato questi comportamenti su soggetti che avevano già alcuni tratti psicopatici e hanno confermato i loro sospetti. State tranquilli: far andare un Sims in piscina e levare la scaletta non vi rende psicopatici.

