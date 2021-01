Poco tempo per giocare? Il braccio per l'Apple Watch si allena per voi!

Uno dei principali problemi per i videogiocatori è il tempo. Spesso, infatti, bisogna scegliere se continuare qualche titolo oppure allenarsi. Perché non fare tutte e due le cose insieme? Questa è l'idea alla base dell'invenzione di cui parliamo oggi.

In particolare, come potete vedere nel video pubblicato dalla pagina Facebook Unnecessary Inventions, qualcuno ha ben pensato di posizionare un Apple Watch su un braccio di legno in continuo movimento. In questo modo, il gamer può tranquillamente continuare le sue sessioni di gioco, senza poi fare brutta figura con gli amici quando sarà l'ora di mostrare i risultati dell'attività fisica.

L'accessorio ideato da Unnecessary Inventions permette, ad esempio, di portare a termine il proprio obiettivo giornaliero senza alcun tipo di sforzo. Non è nemmeno necessario staccarsi da Cyberpunk 2077: potete tranquillamente continuare la vostra sessione. Ovviamente non manca la possibilità di mostrare alla propria dolce metà i risultati, al termine di un allenamento così faticoso. L'unico consiglio è quello di non "perdersi" troppo all'interno del mondo di gioco e spegnere il braccio prima di arrivare a risultati troppo elevati, altrimenti potreste far sorgere qualche dubbio alle altre persone.

La creazione ha già ovviamente scatenato l'ironia dei social network, tra chi afferma che in realtà si tratti di un'invenzione molto utile e chi esprime dubbi in merito al rilevamento del battito cardiaco e al fatto che questo dispositivo possa funzionare davvero.

Chiaramente, SwingStepper Hit, questo il nome del braccio per l'attività fisica, non è in vendita. Si tratta solamente di una trovata ironica per i social, che sicuramente può far sorridere durante questo weekend.