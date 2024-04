Giocare a Super Mario può aumentare le capacità della memoria e rendere sano il cervello

Mario e Luigi sono due delle più importanti icone del mondo dei videogiochi, ma recentemente sono divenute anche involontariamente degli sponsor per la lotta contro la demenza senile. A confermarlo è stato uno studio pubblicato qualche anno fa sulla prestigiosa rivista Plos One.

Un gruppo di ricerca canadese sito a Montreal ha infatti studiato gli effetti che possono avere molte ore di gioco su Super Mario - ed in particolare su Super Mario 64, il titolo uscito per Nintendo 64 - sui cervelli di diversi gruppi di persone, aventi età e condizioni cognitive differenti.

Gli scienziati hanno sottoposto questi gruppi a sedute intensive di gioco, registrandone le attività cerebrali, in particolare all'altezza dell’ippocampo, del cervelletto e nella corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC).

I partecipanti di questo test erano tutti adulti di età compresa tra i 55 e i 75 anni, che si sono impegnati a giocare per un periodo di 6 mesi con Super Mario 64, dopo un periodo di formazione che ha cercato di spiegargli cosa fossero i giochi platform e perché i videogiochi in generale sono risultati così attrattivi per i giovani.

Dopo questo periodo di gioco intensivo, quasi tutte le persone coinvolte hanno dimostrato di aver migliorato la propria memoria a breve termine e di aver subito un incremento della materia grigia nel cervelletto e nell'ippocampo, come volevano dimostrare i ricercatori.

Le ragioni per cui questo accade sono ancora parzialmente sconosciute, ma probabilmente il miglioramento della memoria a breve termine e la possibilità per il paziente d'interagire in un mondo tridimensionale virtuale porta a migliorare le connessioni nervose, in quelle regioni del cervello collegate alla memoria e all'orientamento.

Giocare a Super Mario e a tanti altri giochi potrebbe quindi da una parte migliorare le nostre capacità cognitive e mnemoniche, ma da una parte rallentare anche la degenerazione dei neuroni in età avanzata, contrastando la demenza senile.

Possiamo quindi ritenerci fortunati, rispetto ai nostri antenati. Ai tempi degli antichi romani o dei nostri bisnonni erano infatti pochi gli hobby che permettevano al cervello umano di mantenersi in salute.

