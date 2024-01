Giocare ai titoli VR senza un visore? Il nuovo monitor di Samsung passa dal 2D al 3D

In questi giorni gli occhi degli appassionati del mondo Tech sono tutti rivolti verso il CES 2024 di Las Vegas, contesto che ha visto anche l'annuncio, ad esempio, degli occhiali intelligenti di Luxottica. Tuttavia, c'è qualcuno che sembra voler andare oltre gli indossabili in ottica 3D/VR, visto che Samsung ha presentato un monitor atipico.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nonché come reso noto direttamente mediante il portale ufficiale del CES (la cui edizione 2024 proseguirà fino al 12 gennaio in quel di Las Vegas), il colosso sudcoreano ha colto l'occasione per presentare un Gaming Monitor 2D/3D. Quest'ultimo può insomma passare in automatico da una visualizzazione 2D a una 3D.

Il dispositivo viene descritto come un "monitor da gaming 2D/3D da 37 pollici che mostra immagini 3D di alta qualità con risoluzione 4K per portare l'immersione a un livello superiore". "Senza deterioramento di luminosità o colori, il monitor da gaming 2D/3D Samsung può controllare l'intensità e la direzione in cui la grafica proviene dallo schermo del monitor", prosegue il comunicato pubblicato sul sito Web del CES.

Neo QLED, tecnologia proprietaria e riconoscimento IA sono le altre parole chiave utilizzate da Samsung per preannunciare il futuro arrivo di questa soluzione. Inoltre, una frase che non passa di certo inosservata è quella relativa alla presenza di "una maggiore precisione di tracciamento per creare un'esperienza simile alla realtà virtuale su uno schermo piatto".

I contenuti 3D e VR potranno essere avviati, ad esempio, a partire da Steam, mentre a livello di tecnologia si sfruttano il tracciamento degli occhi e della testa per analizzare la posizione e lo sguardo dell'utente. Certo, paragonare un'esperienza su schermo piatto a quella VR sembrerebbe risultare un po' "azzardato", ma Samsung ha promesso che ulteriori dettagli arriveranno entro fine 2024.