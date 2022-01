Si può giocare su TV 'tramite' digitale terrestre DVB-T2? Potenzialmente sì

Il mondo della televisione si sta "rinfrescando" negli ultimi anni, tra la sempre maggiore diffusione degli Smart TV, l'esistenza di servizi che permettono di rivedere i contenuti on demand e l'utilizzo dello standard HbbTV. Tuttavia, ci sono ulteriori potenzialità per il digitale terrestre, anche in ambito gaming.

Infatti, nonostante in Italia non si sia ancora visto questo tipo di servizio (perlomeno per quel che riguarda i canali TV principali), all'estero si sta provando a unire il mondo della televisione classica ai videogiochi. In che modo? Passando per il succitato standard HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), una sorta di ibrido tra digitale terrestre e funzionalità smart che sfruttano una connessione a Internet.

Per chi non lo sapesse, le principali emittenti italiane hanno già iniziato a sperimentare cosa si può fare mediante l'HbbTV (per intenderci, si tratta della tecnologia che permette di far funzionare servizi come Rai TV+ e che fa comparire vari messaggi interattivi sullo schermo dello Smart TV), ma lo standard è ancora in una fase di "esplorazione".

In questo contesto, stanno nascendo dei progetti che permettono di accedere ad alcuni giochi mediante il telecomando dello Smart TV (senza nemmeno dover scaricare app varie), chiaramente basandosi sul canale TV che l'utente sta guardando e sfruttando la connessione a Internet (ricordiamo che l'HbbTV è associato ai messaggi che generalmente chiedono di premere il tasto Su del telecomando per sfruttare determinate funzionalità smart).

Per farvi un esempio concreto, esiste il progetto HbbTV Games di Mautilus, che offre alle emittenti la possibilità di aggiungere ai loro canali TV un determinato catalogo di giochi. Certo, non si tratta esattamente di un'idea rivoluzionaria, ma era interessante approfondire il fatto che l'utilizzo di un sistema ibrido tra digitale terrestre e funzionalità smart può potenzialmente garantire anche questa possibilità: cosa a cui probabilmente in molti non avevano pensato. Per il resto, sul portale ufficiale di Sony si legge che "HbbTV può offrire [...] un televideo potenziato, personalizzazione e giochi".