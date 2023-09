Ora si può giocare ai videogiochi anche su YouTube: arriva la nuova sezione Playables

Mentre gli YouTube Shorts esplodono in termini di popolarità, la piattaforma di streaming video di Google sta testando un'altra funzione per i suoi utenti: stiamo parlando della nuova sezione YouTube Playables, che vi permette di giocare ad una serie di videogiochi mordi e fuggi direttamente dal vostro PC o dal vostro smartphone.

A riportare il rollout della funzione sono state inizialmente testate come 9to5Google e The Verge, mentre nelle scorse ore è stata la stessa Google a confermare che YouTube Playables è una funzione sperimentale di YouTube, aggiungendo che "Playables apparirà inizialmente per un numero limitato di utenti". Al contempo, Big G non ha pubblicato una lista di giochi inclusi nella nuova sezione del suo servizio di streaming video.

9to5Google, invece, spiega che Stack Bounce è uno dei giochi implementati da Google nella pagina "Playables" di YouTube: si tratta di un gioco chiaramente pensato per gli utenti smartphone, nel quale questi ultimi devono distruggere una serie di anelli controllando una "palla" tridimensionale. Il gioco è già disponibile su un altro servizio di Big G, la raccolta di minigiochi GameSnacks.

Per sapere se siete tra i fortunati utenti che hanno accesso a Playables, vi basterà accedere alla homepage di YouTube dal browser web o dall'app pr smartphone e tablet. Qui, se avete ricevuto la funzione in accesso anticipato, troverete una nuova tab dedicata ai videogiochi. Ovviamente, non potrete giocare ai contenuti Playables e guardare al contempo dei video o degli altri contenuti.

L'inclusione della sezione Playables su YouTube va di pari passo con il tentativo del servizio di espandersi al di là della semplice offerta di video creati dall'utenza, integrando programmi TV, film, eventi sportivi, musica, podcast, streaming e, ora, anche veri e propri videogiochi. Già da qualche mese, anche Netflix offre una serie di videogiochi per i suoi abbonati.