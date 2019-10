Un giocatore di Poker è accusato di aver usato una IA per barare (e stravincere)

C'è un piccolo giallo emerso nella community di giocatori professionisti di Poker, quelli che si guadagnano da vivere partecipando a tornei o giocando ogni giorno sui principali siti di Poker Online. Mike Postle è accusato dai suoi rivali di usare un tool basato sull'intelligenza artificiale per barare ai tavoli online, ma nessuno sa come provarlo.

Ma come è possibile che uno dei giocatori di poker più conosciuti nel suo ambiente venga accusato di barare, a maggior ragione se, a quanto pare, non esisterebbero nemmeno delle prove che inchioderebbero il giocatore alle sue responsabilità?

Beh, molto banalmente, i suoi risultati sono troppo buoni per essere esclusivamente frutto del suo ingegno (o della buona sorte). Statisticamente, sta vincendo molto di più di quanto sarebbe umanamente possibile. O, quantomeno, così sostengono alcuni altri giocatori.

A lanciare l'accusa è un'altra giocatrice di poker professionista, Veronica Brill. La Brill ha giocato contro Mike Postle durante il torneo Stone Live.

Il diretto interessato non ha risposto alle domande dei cronisti che lo hanno contattato per chiedere quale fosse la sua posizione, preferendo affidare la sua difesa a Twitter. "È assolutamente impossibile che io abbia fatto quello di cui mi accusano (usare il machine learning per barare ad un torneo trasmesso in streaming), è impossibile al 1000%".

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Libratus, una IA "imbattile a poker" e così brava ad imparare le strategia degli avversari per prevedere ogni mossa che è stata addirittura reclutata dal Pentagono per scopi militari.