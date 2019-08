I giocattoli 'stile Nintendo' diventano influencer su Instagram: raccolti 10 milioni di $

Le pubblicità dei giocattoli sono sempre state molto popolari in ambito televisivo, ma i tempi sono ormai cambiati e quindi anche le aziende operanti in questo settore hanno dovuto adeguarsi ai nuovi metodi di comunicazione. In particolare, una startup statunitense ha deciso di trasformare i suoi personaggi in influencer di Instagram.

Come riportato anche da Variety, l'azienda Superplastic, nota per i suoi giocattoli che si rifanno secondo molti allo stile utilizzato da Nintendo in videogiochi come Animal Crossing, ha deciso di provare a sfruttare il potente strumento mediatico di Instagram per lanciare due dei suoi personaggi: Janky e Guggimon.

L'idea della startup per fare questo è particolarmente interessante: trasformare i giocattoli in degli influencer. Infatti, l'azienda ha assunto degli animatori e illustratori 3D per realizzare i contenuti promozionali legati a Janky e Guggimon. In parole povere, Superplastic sta realizzando degli influencer digitali, ma rilanciando i personaggi dei suoi giocattoli.

Non manca ovviamente la possibilità di "prenotare" le due celebrità virtuali tramite il sito ufficiale di Superplastic. Insomma, la startup statunitense potrebbe aver trovato un nuovo metodo per fare business attraverso il suo brand, lanciando la figura dei "giocattoli influencer". Stando a diverse fonti, l'azienda è riuscita a ottenere ben 10 milioni di dollari in investimenti grazie a questa idea. Siamo molto curiosi di scoprire se questa iniziativa funzionerà o meno.