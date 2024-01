Fine dei giochi: i backup di Whatsapp iniziano ad occupare spazio su Google Drive

L’addio al backup illimitato di Whatsapp su Google Drive è ormai ufficiale, e come evidenziato da molti utenti e segnalato anche su AndroidPolice, molti utenti che si affidavano alla funzionalità stanno segnalando che i backup delle loro cronologie di conversazioni sta iniziando ad occupare spazio sul servizio di Google.

A corredo delle segnalazioni ci sono alcuni screenshot che mostrano come effettivamente collegandosi alla pagina relativa all’account Google One, nella sezione “Altro” viene visualizzata una nuova voce proprio collegata al backup di Whatsapp. Toccando questa voce, si aprirà la pagina “Gestisci spazio di archiviazione” dove è possibile vedere lo spazio occupato dalle varie conversazioni e file presenti nelle chat. L’applicazione consente ovviamente anche di eliminare rapidamente i documenti e file di grandi dimensioni per ridurre lo spazio occupato dal backup.

Secondo quanto riportato dal sito, lentamente la novità sta arrivando sugli smartphone di tutti gli utenti che posseggono la versione stabile di Whatsapp. Tuttavia, nella pagina di supporto è presente un banner in cui Whatsapp evidenzia come sia previsto un avviso per informare gli utenti del cambiamento. Nella stessa faq, i gestori dell’app di Meta sottolineano anche che la modifica “verrà implementata lentamente a tutti gli utenti Android di WhatsApp nella prima metà del 2024”, quindi siamo perfettamente in tempo.