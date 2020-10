Fine dei giochi per Google Stadia su iOS: Apple rimuove l'app Stadium da App Store

Fine dei sogni di gloria per gli utenti Google Stadia che negli ultimi tempi hanno usato l’applicazione Stadium di cui abbiamo parlato su queste pagine. Zachary Knox, lo sviluppatore del client di terze parti, su Discord ha annunciato che Apple gli ha comunicato le intenzioni di rimuovere l’applicazione dall’App Store.

“Ho delle brutte notizie. Ma prima di dirvele: se volete utilizzare la versione App Store di Stadium, scaricatela ora” ha affermato, invitando gli utenti ad effettuare il download ed a tenere l’app sui propri dispositivi se si intende continuare ad accedere al servizio di Google.

Apple a quanto pare avrebbe deciso di mettere fine alla pratica rimuovendo Stadium per violazione dei termini e condizioni. Il colosso di Cupertino si sarebbe opposto all’utilizzo del “WebKit con il framework che consentiva di usare il Bluetooth” per effettuare la connessione dei controller ad iPhone ed iPad.

Alcuni esponenti della compagnia di Cupertino hanno confermato il tutto anche The Verge, ed hanno citato la sezione 2.5.1 delle linee guida e la 3.3.1 del contratto di licenza del programma di sviluppatori. Apple osserva che tali regole sono progettate per proteggere la privacy e la sicurezza dei clienti dell’App Store.

Knox non si è detto arrabbiato con Apple per la decisione, in quanto ha riconosciuto la violazione.