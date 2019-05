Fine dei giochi per Huawei: la produzione degli smartphone è a rischio

Dopo il ban inferto dalla Casa Bianca, il business di Huawei è a rischio. L'America impedisce ad Huawei di rifornirsi dai produttori tech del Paese (Qualcomm, Intel...), e questo potrebbe davvero mettere in ginocchio il colosso cinese, dice uno studio riportato da Il Foglio quotidiano.

"Ci saranno profonde implicazioni per la catena di approvvigionamento e possibilmente per l'implementazione 5G", recita infatti il report di Ubs. Detto in soldoni, continua l'articolo del Foglio, per Huawei diventa quasi impossibile costruire smartphone ma anche "stazioni base o la maggior parte dei server".

Ci sono chiaramente molti componenti che possono essere facilmente rimpiazzati nel brevissimo termine, rendendo l'apporto della filiera americana irrilevante. Ma per molte cose questo non è assolutamente possibile: componenti ottici e processori, in particolar modo.

Tuttavia, come sottolinea Il Foglio, Huawei si sta preparando da molto a questo momento. Ve l'avevamo già riportato anche noi: l'azienda ha addirittura lavorato ad un'alternativa ad Android nel caso in cui una regolamentazione lo rendesse inutilizzabile. Inoltre Huawei ha fatto provvigioni, accumulando un ricco inventario di componenti.

"Detto questo, riteniamo che l'impatto sulla catena di approvvigionamento sarebbe grave, fino a quando parte della domanda si trasferirà ai concorrenti e dovremmo anche considerare un potenziale impatto negativo sull'introduzione delle reti wireless 5G", continua però il report di UBS. Due ottimi candidati per rimpiazzare la filiera americana? Nokia e Ericsson, a danno di Qualcomm, Sunny Optical, Tdk, Luxshare, Skyworks e Taiyo Yuden.