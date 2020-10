Fare giochi di prestigio agli animali ci permette di studiarli e capirli di più

Alcuni maghi hanno eseguito i loro giochi di prestigio sui primati, in questo modo, secondo gli scienziati avremmo più dati per comprendere quali sono le somiglianze e le differenze tra il loro e il nostro cervello.

"I trucchi di magia sfruttano la nostra capacità di ricordare che cosa è successo e la nostra capacità di anticipare ciò che sta per accadere - scrivono Elias Garcia Pelegrin, uno studente dell'Università di Cambridge, e i suoi colleghi - pertanto l'uso di trucchi di magia permette di indagare tra le abilità cognitive complesse degli animali."

Garcia Pelegrin sostiene che sia necessario usare la magia per studiare il pensiero animale. Il documento presentato dagli studenti mostra come bisogna prestare molta attenzione alla reazione dei primati quando, durante un trucco di magia, un oggetto scompare o assume un'atteggiamento inaspettato e singolare. La questione rivela che il cervello di questi animali, lavorando per comprendere cosa stia accadendo, potrebbe dare grandi risposte, facendo le giuste ricerche.

Secondo gli universitari bisogna concentrarsi sulla quantità di tempo che i primati utilizzano per osservare un trucco di magia, cosa che a quanto pare non è mai stata studiata con attenzione dagli scienziati. Se gli animali, come gli uomini, vengono ingannati dai giochi di prestigio, questo dimostrerebbe che i cervelli sono molto simili sui "punti percettivi ciechi", sfruttati dai maghi per ingannare il loro pubblico.

L'illusionismo non è utilizzato esclusivamente dagli esseri umani, anzi, gli scimpanzé, che hanno un modo di comunicare davvero unico, smettono di guardare l'oggetto che desiderano quando sentono la presenza di simili che vogliono possedere lo stesso oggetto, le gazze e le ghiandaie fingono di nascondere il cibo in un luogo ma poi lo conservano altrove. Nel documento gli studenti scrivono che, proprio perché i corvidi praticano già l'inganno, potrebbero essere i migliori esemplari da studiare per primi.