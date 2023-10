Giochi a rugby? Allora potresti sviluppare questa malattia degenerativa

In uno studio decisamente recente pubblicato sulla rivista Acta Neuropathologica sembrerebbero emergere alcuni preoccupanti dettagli per tutti i giocatori di rugby. Scopriamo di cosa si tratta.

Questa volta non parliamo della testa dura come un bue, ma delle conseguenze che si potrebbero avere dopo aver giocato per anni a rugby. In particolare, parleremo di una malattia degenerativa chiamata encefalopatia traumatica cronica (CTE).

Si ritiene infatti che la CTE scaturisca a seguito dei ripetuti colpi che subisce il cervello urtando contro le pareti del cranio. Le conseguenze a lungo termine includono: cambiamenti di umore problemi di memoria e demenza.

Lo studio è stato in particolare condotto tra 31 ex giocatori di rugby che hanno donato il loro cervello alla ricerca. Addirittura il 68% dei cervelli esaminati dai neuropatologi avevano sviluppato CTE.

Inoltre, il rischio di sviluppare CTE era legato anche alla durata della carriera di rugby di ogni singolo giocatore, con ogni anno in più di gioco che aggiungeva il 14% al rischio di sviluppare CTE.

Tali risultati confermano ulteriormente le attuali statistiche riportate da giocatori della NFL, ovvero la più grande lega professionistica al mondo di football americano: ad oltre il 90% degli ex atleti è stata infatti diagnosticata una CTE.

"La CTE è una malattia prevenibile; c'è un urgente bisogno di ridurre non solo il numero di impatti alla testa, ma la forza di tali impatti, nel rugby così come negli altri sport di contatto, al fine di proteggere e prevenire la CTE in questi giocatori", afferma Ann McKee, autrice dello studio e neuropatologa presso il CTE Center dell'Università di Boston.

Sebbene sbattere la testa porti a numerose conseguenze a lungo termine, fino ad oggi sono stati descritti relativamente pochi casi di CTE in ex giocatori di rugby, ragion per cui possiamo affermare che studi come il seguente risultano essere decisamente fondamentali.