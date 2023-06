Nei giochi 'sponsor' AMD non c'è il DLSS? Ecco le risposte di NVIDIA e AMD

La recente aggiunta del DLSS3 su Star Wars: Jedi Survivor ha fatto discutere ampiamente sulla questione: perché i titoli prodotti in partnership con NVIDIA hanno FSR e quelli sviluppati con AMD non hanno il DLSS?

In realtà, non è proprio così. Per rispondere a questa domanda ci viene incontro la lista stilata dai ragazzi di WCCFtech, che mette in luce quando e se gli upsampler non-AMD sono stati aggiunti nei titoli sponsorizzati dal team rosso:

Redfall - NVIDIA - FSR Day One

STAR WARS: Jedi Survivor - AMD - No DLSS

- AMD - No DLSS Dead Island 2 - AMD - No DLSS

Last of Us Part 1 - AMD - DLSS Day One

Resident Evil 4 Remake - AMD - No DLSS

- AMD - No DLSS Forspoken - AMD - DLSS Day One

Callisto Protocol - AMD - No DLSS

- AMD - No DLSS Marvel's Midnight Suns - NVIDIA - FSR Day One

Warhammer 40K Darktide - NVIDIA - FSR Day One

Uncharted Legacy of Thieves Collection - AMD - DLSS Day One

Saints Row - AMD - No DLSS

Marvel's Spiderman Remastered - NVIDIA - FSR Day One

- NVIDIA - FSR Day One Sniper Elite 5 - AMD - No DLSS

Death Stranding Directors Cut - NVIDIA - FSR 6 mesi dopo

Ghostwire Tokyo - NVIDIA - FSR Day One

Halo Infinite - AMD - No DLSS, No FSR

Marvel's Guardians of the Galaxy - NVIDIA - FSR 4 mesi dopo

Far Cry 6 - AMD - No DLSS

- AMD - No DLSS Battlefield 2042 - NVIDIA - No FSR

Resident Evil Village - AMD - No DLSS

- AMD - No DLSS World of Warcraft Shadowlands - AMD - No DLSS, No FSR

Salvo poche eccezioni, tra cui Battlefield 2042 e alcune implementazioni a distanza di qualche mese, è evidente come i titoli sviluppati e ottimizzati in maniera più o meno vicina con NVIDIA tendano a supportare un maggior numero di scaler, incluso FSR. Al contrario, non sono pochi i titoli AMD che invece non supportano affatto le tecnologie del team verde.

Interpellato da WCCFTech, un portavoce di AMD ha risposto in maniera piuttosto vaga, spiegando che "AMD FidelityFX Super Resolution è una tecnologia open source che supporta un'ampia gamma di architetture, incluse console e soluzioni dei competitor, e riteniamo che un approccio open, con ampio supporto su più piattaforme hardware sia l'approccio migliore a vantaggio di sviluppatori e giocatori. AMD si impegna a fare ciò che è meglio per gli sviluppatori e i giocatori e offre agli sviluppatori la flessibilità di implementare FSR in qualsiasi gioco scelgano". Al contrario, alla stessa domanda, Keita Iida di NVIDIA ha spiegato che il team verde "non blocca, scoraggia, limita o impedisce, e mai lo farà, agli sviluppatori di implementare le tecnologie dei competitor. Offriamo supporto e strumenti a tutti i developer per implementare facilmente il DLSS, se lo desiderano, e abbiamo creato anche NVIDIA Streamline, per semplificare l'implementazione di tecnologie dei competitor nei loro giochi".

Nel frattempo, ricordiamo che in questi giorni NVIDIA ha rilasciato il plugin DLSS3 per Unreal Engine, aprendo le porte alla nuova tecnologia Frame Generation.