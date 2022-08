Gioco d'azzardo nell'antichità? Gli studiosi trovano centinaia di dadi di 2000 anni fa

Il Parco Nazionale di Israele ospita un antichissimo sito noto come Maresha. Essa era una città così piena di vita che, la stessa, si estendeva anche nei sotterranei: enormi grotte sottoterra davano dimora a luoghi di culto, depositi di risorse e un rifugio per i criminali e clandestini.

Ma lo studio che vi proponiamo non vuole far luce sulla Gilda dei Ladri di Riften, a Skyrim, bensì sui 600 stinchi di animali rinvenuti nei sotterranei. Provenienti dai resti di capre, pecore e bovini, i manufatti risalgono al periodo ellenistico, iniziato con la morte di Alessandro Magno nel 323 a.C.

Questi cimeli, chiamati "astragali", sono stati trovati in altre località del mondo antico, scrive Ruth Schuster di Haaretz. Ventiquattro degli astragali erano incisi con forme geometriche, numeri e lettere greche, riferisce Vittoria Benzine di Artnet. Alcune delle iscrizioni, esplicitano i nomi degli dèi "associati ai desideri divini e umani": questi includono Hera, dea del matrimonio e delle donne; Afrodite ed Eros, che erano legati alla fertilità e all'amore; e Nike, la dea della vittoria.

Una vasta collezione di astragali è stata scoperta vicino a un "piccolo altare con incisioni murali", il che suggerisce che fossero usati in un contesto rituale, in particolare la divinazione o la pratica di scoprire la volontà degli dèi. I popoli antichi credevano che i messaggi divini potessero essere trasmessi attraverso mezzi differenti, comprese le viscere di animali morti, le stelle, il comportamento di uccelli e piccole ossa o dadi.

Alcuni dei cimeli, però, potrebbero essere serviti a uno scopo più spensierato: incisi con parole e frasi come "Ladro", "Stop!" e "Sei bruciato", probabilmente fungevano da dadi da gioco. Questi risultati sono coerenti con le scoperte precedenti che indicano il ruolo degli astragali nei giochi. Gli stinchi, ad esempio, sono stati trovati nelle tombe dei bambini, suggerendo che fossero visti come oggetti che avrebbero accompagnato i loro proprietari "nell'altro mondo, per essere usati lì”.

