Il nuovo gioco di Indiana Jones si ispira a una storia vera, ecco l'assurda teoria

Il recente annuncio di "Indiana Jones e l'Antico Cerchio" ha suscitato grande interesse, ma al di là dell'aspetto ludico, c'è una storia affascinante che merita attenzione. Il gioco si ispira a una teoria semi-oscura di Internet, che collega alcuni dei più antichi e misteriosi siti del mondo in un unico cerchio quasi perfetto.

Questa teoria, portata alla luce dal blogger Jim Alison intorno al 2001, suggerisce che 17 siti antichi, tra cui la Grande Piramide di Giza, Machu Picchu, le linee di Nazca e l'Isola di Pasqua, si allineano quasi perfettamente lungo un unico grande cerchio. Questo, che divide la Terra in due emisferi uguali, è noto anche come ortodromo.

Sebbene non tutti i siti si allineino esattamente, ciascuno di essi si trova a non più di 8-40 chilometri di distanza. Alison, nel suo articolo in 13 parti, esplora connessioni tra questi siti oltre il loro allineamento casuale, cercando significati nelle misurazioni e persino nella prossimità del cerchio alle teorizzate ubicazioni di Atlantide. Tuttavia, la sua ricerca si concentra più sulla geografia che unisce questi luoghi piuttosto che sulle ragioni di tale allineamento.

Nonostante l'interesse accademico, il Grande Cerchio non ha lasciato un'impressione significativa nella comunità delle teorie del complotto, forse a causa della sua natura matematica e della facilità con cui può essere confutata. È possibile tracciare una linea attorno al globo in qualsiasi punto e trovare connessioni sottili tra i luoghi storici che si allineano con essa.

Nel 2019, Roger G. Gilbertson ha utilizzato la ricerca di Alison in un discorso TEDx, invitando gli scienziati a cercare civiltà antiche ancora non scoperte sui fondali marini della Terra. Il discorso, però, è stato contrassegnato da TED per condividere affermazioni che rappresentano solo le opinioni personali del relatore e non sono supportate da prove scientifiche.

A tal proposito, ma quale degli oggetti che vediamo su Indiana Jones sono reali?