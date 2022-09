Gioco o Lavoro? Lenovo ne ha per tutti: ecco i monitor Legion e ThinkVision 2022

A margine del reveal di Lenovo ThinkPad X1 Fold, il colosso asiatico ha svelato al mondo anche le sue nuove periferiche di output per l'autunno 2022, ovvero i monitor Lenovo Legion Y32p-30 e la nuova gamma ThinkVision.

Per chi si divide tra gioco e studio, il nuovo Legion risponde alle esigenze più disparate grazie al suo pannello UHD da 31,5 pollici con refresh rate fino a 144 Hz. Si tratta di uno schermo ampio e performante, con tempo di risposta fino a 0,2 ms (MPRT). Allo stesso modo, oltre alle specifiche indicate per il gaming ad alto framerate e alta risoluzione, questo monitor si concentra su caratteristiche tipiche di chi è alla ricerca di un prodotto più trasversale, come la tecnologia certificata Eyesafe 2.0 per le luci blu e una tecnologia proprietaria per il "multitasker" più esigente: la possibilità di effettuare lo switch rapido tra i dispositivi collegati oppure le opzioni Picture in Picture e Picture by Picture.

La gamma ThinkVision, invece, accoglie i nuovi monitor:

T32p-30 - IPS Flat da 31,5 pollici con risoluzione UHD e copertura 99% sRGB

T34w-30 - curvo 1500R da 34 pollici ultrawide (21:9) con risoluzione WQHD

- curvo 1500R da 34 pollici ultrawide (21:9) con risoluzione WQHD S25e-30 - Flat da 24,5 pollici da 75Hz con risoluzione FullHD e copertura sRGB del 99%

T24i-30 - IPS da 23,8 pollici con risoluzione FullHD

T32h-30 - flat da 31,5 pollici con risoluzione QHD e ingresso RJ45 per sicurezza di rete

I nuovi monitor saranno disponibili all'inizio del 2023. Per quel che riguarda i costi, il Legion Y32p-30 partirà da 999 euro, mentre i modelli ThinkVision avranno prezzi rispettivamente a partire da 669 euro, 699 euro, 169 euro, 249 euro e 549 euro.

Non solo monitor in questo caldo settembre del 2022, in cui Lenovo ha svelato i Glasses T1, nuovi wearable smart con display micro-OLED di nuova generazione.