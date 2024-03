Uno dei gioielli più amati dell'imperatore Caligola è stato venduto a un prezzo assurdo

Caligola non è stato tra gli imperatori più amati di Roma. Il suo comportamento violento e imprevedibile spinsero infatti gli storici suoi contemporanei a descriverlo come un soggetto instabile, dedito ai piaceri e al sadismo.

Per quanto fosse detestato anche dalla sua stessa cerchia familiare, non fu tuttavia l'imperatore romano più crudele della storia. Dopo di lui infatti sopraggiunsero altri imperatori "folli", che si dimostrarono ancora più crudeli e sanguinari.

Caligola si dimostrò invece particolarmente gentile con l'ultima sua moglie, Cesonia, di cui s'innamorò perdutamente. A differenza delle altre mogli e amanti che l'imperatore aveva avuto, Cesonia fu infatti rispettata enormemente da Caligola, che fu assassinato il 41 d.C. all'età di soli 29 anni.

Cesonia ci viene descritta dagli storici come una donna molto bella, che aveva vissuto per qualche anno come concubina alla coorte di Caligola, finché questi non si sbarazzò della moglie precedente, Lollia Paolina, tramite un divorzio. Il suo corpo era così meraviglioso che durante le feste private Caligola la invitava a spogliarsi dinnanzi al pubblico, mentre cantava, per farla ammirare a tutti.

Per ricordare costantemente il suo amore per Cesonia, Caligola si fece pure produrre un bellissimo anello costituito interamente da uno zaffiro, che era stato decorato con un cammeo della donna. Dopo che si sposò con lei, l'imperatore smise anche di ricercarsi nuove amanti, obbligando le matrone romane a compiacerlo per aver salva la vita.

La storia della coppia finì purtroppo tragicamente. Dopo aver avuto una figlia, Giulia Drusilla, molto amata dall'imperatore, i due vennero infatti barbaramente uccisi da una congiura in cui parteciparono alcuni tribuni.

Le ragioni che portarono i tribuni ad uccidere l'imperatore erano diverse. Oltre al suo comportamento dispotico, Caligola anni prima aveva praticato violenza sulle sue stesse sorelle e su diverse nobildonne romane, obbligandole anche a giacere con degli schiavi. Inoltre aveva obbligato l'intero impero a venerarlo come un Dio vivente e impose delle nuove tasse, che non piacquero molto ai proprietari terrieri. Non umiliò mai invece i senatori eleggendo il suo cavallo Incitatus come console. Questo fu solo un racconto di propaganda, diffuso dai suoi avversari.

Anni dopo il suo prezioso anello sarebbe stato ritrovato tra le rovine dell'antica Roma e da quel momento in poi sarebbe passato di mano in mano, all'interno di diversi coorti europee, finché non giunse all'interno della collezione del conte di Arundel dal 1637 al 1762, quando divenne la più famosa tra le "gemme di Marlborough".

Per l'intero Ottocento l'anello continuò a essere venduto da vari intermediari, finché non giunse tra le mani dei gioiellieri reali inglesi Wartski, gli stessi che hanno prodotto nel 2011 le fedi nuziali del principe William e di Kate Middlelton.

Nel 2019 i Wartski promossero un'asta in cui avrebbe venduto alcuni dei gioielli più preziosi presenti nei loro deposi e fra questi gioielli c'era proprio "l'anello perduto di Caligola", considerato il pezzo di maggior valore in assoluto.

Esso fu venduto per l'incredibile prezzo di 500.000 sterline a un destinatario anonimo e da allora se ne sono perse le tracce... fin al prossimo rinvenimento.