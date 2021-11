Questo è uno dei gioielli più antichi del mondo: è fatto con ossa di mammut

Pensate che qualche migliaio di anni fa non esisteva il romanticismo? Vi sbagliate. All'interno di una grotta polacca è stato trovato un ciondolo d'avorio e risalente a circa 41.500 anni fa. Questo è il più antico gioiello in avorio dell'Eurasia ed è forse anche un "foglio di conteggio" utilizzato per la matematica o l'astronomia.

Sono stati trovati diversi oggetti realizzati con zanne di mammut (sapete che una zanna di mammut è stata trovata a 3000 metri di profondità nell'oceano?). Nonostante fossero puramente decorativi, si sospetta che rappresentassero qualcosa di molto più significativo per lo sviluppo umano. Alcuni sostengono che questi oggetti fossero dei calcolatori dei movimenti della Luna nel cielo. Se così fosse, ovviamente, sarebbe sicuramente un punto di svolta chiave nella cultura umana.

Affermare qualcosa del genere non è semplice, ma la scoperta nel 2010 di un ciondolo nella grotta di Stajinia, in Polonia, potrebbe aver cambiato le cose. Un recente studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, colloca la tempistica dell'oggetto al momento in cui l'Homo Sapiens è arrivato in Europa. Sapete che recentemente è stato trovato un nuovo tipo di Homo sconosciuto alla scienza? Il popolo di "Nesher Ramla".

"Determinare l'età esatta di questo gioiello è stato fondamentale per la sua attribuzione culturale e siamo entusiasti del risultato”, ha dichiarato il primo autore dello studio, la professoressa Sahra Talamo dell'Università di Bologna. "Questo gioiello mostra la grande creatività e la straordinaria manualità dei membri del gruppo di Homo sapiens che occupò il sito".

Sono stati trovati "gioielli" simili in molti parti dell'Europa, dalla Germania alla Francia. "Non sappiamo ancora se la curvatura del ciondolo rappresentino un'analemma lunare o i punteggi delle uccisioni. Tuttavia, è affascinante che decorazioni simili siano apparse indipendentemente in tutta Europa", ha affermato il co-autore dello studio, il professor Adam Nadachowski dell'Accademia polacca delle scienze.