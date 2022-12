Giorgia Meloni frena sul tetto ai pagamenti col POS: 'limite a 60 Euro può essere ridotto'

Tra le novità introdotte nella legge di bilancio 2023 troviamo anche il nuovo limite minimo per i pagamenti col POS, aumentato da 30 a 60 Euro. La misura prevede la facoltà da parte dei commercianti di rifiutare le transazioni inferiori a tale cifra, ma la Premier ha frenato.

Intervenuta su Facebook, per inaugurare la rubrica “Gli Appunti di Giorgia”, in cui racconterà settimanalmente le azioni ed attività del suo Governo, la Presidente del Consiglio ha voluto precisare che la misura non è definitiva, e potrebbe essere modificata.

“Quella dei 60 euro è indicativa, per me può essere anche più bassa. C’è ovviamente un’interlocuzione con la Commissione Ue, perché il tema del pagamento elettronico è fra gli obiettivi del Pnrr, bisogna vedere come andrà a finire” ha ammesso Giorgia Meloni. Come riportato dall’ANSA, nella bozza iniziale del testo la soglia minima era di 30 Euro, la metà rispetto ai 60 Euro poi inseriti nella versione finale. Evidentemente però il MEF sta interloquendo con l’Unione Europea per capire il da farsi. Occorre precisare che la Legge di Bilancio ancora non ha ottenuto il via libera definitivo da parte del Parlamento.

La misura è stata oggetto di critiche e discussioni anche da parte delle opposizioni, che non l’hanno accolta favorevolmente in quanto rea secondo molti di favorire l’evasione.