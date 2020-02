Giornalista si dimentica i filtri AR attivi: l'esilarante diretta diventa virale

Un giornalista si è dimenticato di aver attivato il generatore di filtri AR di Facebook ed è andato in onda sulla pagina ufficiale della TV per cui lavora. L'esilarante risultato non è di certo passato inosservato e il video ha scatenato l'ironia del mondo del Web.

Stando anche a quanto riportato dal New York Post e come spiegato dallo stesso giornalista sul suo profilo Facebook, Justin Hinton, dipendente di WLOS, una TV locale della Carolina del Nord, si è accorto di quanto accaduto solamente al termine della diretta, quando ormai il passaparola aveva già fatto arrivare la notizia a molte persone.

"Proprio prima di andare in diretta su sull'account Facebook di WLOS ABC 13 per parlare di neve, in qualche modo ho attivato un generatore di filtri. Il cameraman con cui stavo lavorando mi diceva che sullo schermo c'erano facce strane. Non ha capito cosa stava succedendo, quindi mi sono detto che probabilmente sarebbe andato via. Inutile dire che non è andato via. [...] Non me ne sono reso conto fino a quando non abbiamo chiuso la diretta e ho visto i commenti in cui le persone parlavano delle strane facce. I miei capi [...] e molti altri mi hanno chiamato o scritto per dirmi che era divertente [...] Ricordati di sorridere e ridere!".

Insomma, tra un cappello da mago e altri buffi filtri, sul profilo Facebook di WLOS è andato in onda un servizio diverso dal solito.