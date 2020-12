Giornata mondiale dei diritti umani: ecco perché è importante ricordare Eleanor Roosevelt

Era il 10 Dicembre del 1948 quando venne pubblicata per la prima volta la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - una carta che, secondo alcuni esperti di diritto, è diventata vincolante nel diritto internazionale consuetudinario da più di 50 anni. Ma perché la First Lady americana si spinse così tanto per un progetto di tale importanza?

Eleanor Roosevelt (1884-1962), moglie del celebre presidente Franklin Delano Roosevelt, sostenne e promosse per tutta la sua vita, fin da ragazza, quelle politiche a favore dei diritti civili (di cui se ne fece promotrice anche quando il marito non le appoggiava pubblicamente), delle donne e dei lavoratori.

Seppur il suo matrimonio sia stato burrascoso, Eleanor si è sempre presentata al pubblico come una persona forte e pronta a combattere per ciò che credeva: l'uguaglianza di tutti i cittadini.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, oltre all'offrire il proprio sostegno morale alle unità civili e militari statunitensi, si mosse per porre le basi di quella che sarebbe diventata la "Freedom House", un istituto di ricerca per la promozione della pace e della democrazia in tutto il mondo. Credeva ciecamente che fosse necessario partire dal suo paese per poter promuovere a livello internazionale gli ideali in cui credeva.

Quando la guerra si concluse, nel 1945, e si andò a creare l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la paura di più di 51 nazioni era che, dopo l'attacco nucleare ad Hiroshima e Nagasaki, si potesse essere sull'orlo di una Terza Guerra Mondiale.

Per evitare un evento catastrofico del genere, Eleanor mosse svariate campagne politiche, anche con figure celebri come René Samuel Cassin (un giurista e diplomatico francese, nonché Premio Nobel per la pace nel 1968), per spingere una possibile stesura di un codice giuridico internazionale che garantisse la pace nel mondo.

Harry Truman, che prese la carica di presidente dopo la non così improvvisa morte di Roosevelt, delegò l'ex-First Lady come rappresentante degli Stati Uniti nelle Nazioni Unite.

In svariati convegni, ufficiali e non, divenne sempre più evidente l'influenza che le due guerre avevano avuto sulla sua persona. Durante la Grande Guerra, per esempio, lavorava nelle mense e rimase traumatizzata dalla devastazione nei campi di combattimento.

Un impatto decisivo lo ebbe anche la visita al campo di concentramento di Zeilsheim, nel 1946. Affermò una celebre frase, dopo l'incontro con degli ebrei sopravvissuti: "Quando le nostre coscienze cresceranno così tenere che agiremo per evitare la miseria umana, piuttosto che vendicarla?".

Creare, però, la Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo non fu un compito facile. All'epoca, come oggi, il dibattito considerò i valori promossi discutibili e troppo eurocentrici.

Le sessioni si concentrarono sui temi della libertà di parola, riunione, associazione e stampa. Spesso, però, questi valori non coincidevano necessariamente con i governi dei paesi che fecero parte delle Nazioni Unite.

Ebbe un ruolo importante persino la religione: i sovietici, per esempio, non supportavano l'idea di libertà di culto, perché, secondo la dottrina marxista promossa da Stalin, qualsiasi forma di soprannaturale non poteva esistere.

Oppure, si discusse in merito alla poca rappresentanza del mondo arabo, che non poté muovere voci che potessero influenzare o meno il dibattito sui temi religiosi ed etici. Infatti, l'Arabia Saudita, come l'Unione Sovietica, si astennero dal voto.

Anche se Eleanor Roosevelt era consapevole che molti di quei principi da lei promossi non si sarebbero potuti applicare velocemente in tutto il mondo, si sentì comunque fiera del suo operato - tanto da definire la Dichiarazione come "la Magna Carta di tutta l'umanità".