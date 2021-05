È la Giornata Mondiale delle Password: come proteggersi online

Oggi, giovedì 6 maggio 2021, è il World Password Day, la giornata mondiale delle password istituita nel 2013 da Intel. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza degli utenti sulla necessità di utilizzare password sicure per l'accesso ai servizi in rete.

Una consapevolezza che, però, non è ancora stata assunta da tutti come dimostrato dalle classifiche che mostrano come la password più utilizzata al mondo sia 123456, la peggiore nonchè la più facile da scoprire.

A tal proposito, sono inquietanti i dati che arrivano dall'ultimo rapporto: secondo quanto emerso dal rapporto di Bitdefender, il 66% degli utenti continuerebbe a non cambiare la propria password online anche a seguito di una violazione verificata e conclamata dei propri account, una pratica pericolosissima in quanto potrebbe consentire ai malviventi informatici di mettere le mani sui dati personali.

In occasione della Giornata Mondiale della Password, riproponiamo la nostra faq contenente tutte le caratteristiche che deve avere una password per essere sicura. A queste best pratice si aggiungono quelle classiche: l'attivazione dell'autenticazione a due fattori, che comporta una sicurezza più elevata in quanto consente di effettuare il login in un determinato sito web dietro l'inserimento di un codice ricevuto via mail o SMS, e l'invito a non utilizzare sempre la stessa password.

Lo scorso anno la top 10 delle password più usate al mondo aveva fatto registrare numeri inquietanti in termini di esposizion.