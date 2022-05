Giornata mondiale senza tabacco: ecco come smettere di fumare per l'occasione

Non esiste un modo semplice o gentile per dire che il fumo uccide poiché la dipendenza da tabacco provoca malattie a breve e lungo termine come cancro, malattie polmonari, bronchite cronica. Smettere di fumare è una delle azioni necessarie per migliorare significativamente la propria salute.

Potrebbero esserci persone intorno a te che ti obbligano a fumare, non perché ti spingano a fumare ma perché ti mettono così tanto in tensione che ricorri al fumo. Non vuoi allontanarti da questa piaga, vuoi far cessare quello stato mentale che richiede il fumo e se quello stato mentale continua a venire, continuerai a fumare.

In vista della Giornata mondiale senza tabacco 2022, il 31 maggio, in un'intervista con HT Lifestyle, Gagan Dhawan, fondatore e CEO di The New Me, ha suggerito: “Puoi iniziare a superare una tale dipendenza facendo piccoli passi e abbandonandola gradualmente. Questi includono la preparazione per i sintomi di astinenza, l'esercizio fisico, il coinvolgimento in attività antistress, il dedicarsi agli hobby, ecc. Inoltre, è più probabile che il desiderio di tabacco sia più forte nei luoghi in cui fumi, come alle feste o al bar o quando sei stressato o stai bevendo un caffè”.

Ha incoraggiato a scoprire i fattori scatenanti e pianificare di conseguenza per evitarli o superarli senza usare le sigarette. Ha detto: “Le attività fisiche sono un ottimo modo per tenere a bada il desiderio di tabacco. Brevi scatti di movimento, come correre su e giù per le scale un paio di volte, ti aiuteranno a liberarti della voglia di sigaretta. Inoltre, quando hai un forte desiderio di consumare tabacco, ricorda che probabilmente svanirà entro 5-10 minuti indipendentemente dal fatto che cedi o meno all'impulso. Queste sane abitudini ti porteranno un passo avanti verso il raggiungimento di un corpo e una mente sani, superando il desiderio di tabacco e infine abbandonandolo”.

Aggiungendo all'elenco di suggerimenti, Acharya Prashant, insegnante di Vedanta e Fondatore della fondazione Prashant Advait, ha raccomandato: “Fai un cambiamento mentale e non permetterti mai più di immaginarti mentre fumi una sigaretta. Non dirti che è sempre difficile. Richiede un notevole sforzo. Un semplice consiglio: invece di inseguire la medicina, fai attenzione alla malattia”.

Ha consigliato: "Quando senti il ​​bisogno di fumare dovresti dirottare la tua mente verso cose diverse come qualsiasi lavoro, oppure puoi provare diversi giochi come Sudoku, quiz, puzzle. In termini di gestione dello stress dovresti parlare con i tuoi cari dei tuoi problemi che ti stanno causando stress invece di andare a fumare. Alcuni pensano che fumare una sigaretta dopo un pasto possa digerire il cibo, ma dovremmo preferire le caramelle alla digestione”.