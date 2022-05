Giornata nera per le criptovalute: Bitcoin e Solana perdono il 10% poche ore

Gli ultimi due giorni sono stati caratterizzati da una risalita delle principali criptovalute che ha fatto sperare tutti gli investitori in una generalizzata ripresa del mercato crypto. A quanto pare, però, nelle scorse ore le criptovalute sono nuovamente sprofondate, perdendo quanto accumulato nelle giornate precedenti.

Le scorse ore, infatti, sono state dominate dalla vendita di titoli azionari e criptovalute, che ha causato performance negative sia nel mercato tradizionale che in quello delle monete digitali. A calare più di tutti gli altri token è stato Bitcoin, che ha perso il 10% del proprio valore ed ha praticamente invertito la cavalcata verso i 40.000 Dollari di giovedì. Al momento in cui scriviamo, infatti, la criptovaluta si trova a 36.390 Dollari, il 7,94% in meno di ieri.

Stessa situazione anche per Ethereum, che viene venduto a 2.741 Dollari, il 6,37% in meno di 24 ore fa. Cali meno sostenuti, ma comunque decisamente significativi, sono stati registrati anche da XRP, il cui valore è calato del 5,15% e che viene venduto a 0,6098 Dollari, da Terra (venduto a 80,48 Dollari, -5,91% rispetto a ieri) e da CRO, il token di Crypto.com, che segna un -7,11% e un prezzo di vendita di 0,2850 Dollari.

Anche le performance degli AltCoin sono pessime, con Solana in calo addirittura del 10,81% e con un prezzo di 83,12 Dollari. AVX, il token di Avalanche, invece, ha perso il 12,14% e viene scambiato a 58,87 Dollari. Cardano, infine, perde l'8,24% su base giornaliera e viene venduto a 0,7926 Dollari. Resistono meglio DogeCoin e Shiba Inu, il primo con una contrazione "solo" del 3,98% e un prezzo di 0,1287 Dollari, mentre il secondo con un segno negativo del 5,67% e un prezzo di 0,000020 Dollari.

Secondo quanto riporta Coindesk a partire dalle proprie analisi, il trend di oggi potrebbe indicare un ulteriore peggioramento di Bitcoin, il cui valore potrebbe arrivare ad attestarsi tra i 30.000 ed i 20.000 Dollari. Resta dunque da vedere come si comporterà il mercato nei prossimi giorni. Intanto, comunque, una buona notizia per gli appassionati di crypto è che da oggi Gucci accetta pagamenti in criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e Shiba Inu.