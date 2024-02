Giornata nera per Starlink: SpaceX fa rientrare 100 satelliti per un glitch

Mentre Starlink per smartphone si avvicina, sembra che SpaceX abbia incontrato un piccolo problema nell'ingrandimento della sua flotta spaziale. Nelle scorse ore, infatti, l'azienda di Elon Musk ha dovuto ritirare ben 100 satelliti già orbitanti a causa di un bug non meglio precisato. Guai in vista per il servizio di internet satellitare del CEO di Tesla?

La notizia, riportata da The Verge, è piuttosto preoccupante: mai prima d'ora Starlink aveva messo fuori uso così tanti satelliti in una volta sola. Nella sua storia, l'azienda ha fatto "deorbitare", cioè rientrare lentamente nell'orbita terrestre, un totale di 406 satelliti: mai si era verificato un ritiro di 100 satelliti al contempo. Ancora peggio, il malfunzionamento di Starlink sarebbe stato causato da un glitch, perciò non è chiaro se il problema possa ripresentarsi in futuro.

In una comunicazione ufficiale, comunque, SpaceX ha spiegato che "il Team Starlink ha identificato un problema diffuso ad una piccola percentuale di satelliti, che potrebbe aumentarne la probabilità di fallimento in futuro. I satelliti, ora, seguiranno un'orbita operativi in abbassamento che sarà sicura, circolare e controllata. L'operazione richiederà sei mesi circa per la maggior parte dei veicoli".

Ovviamente, la flotta di satelliti Starlink resta enorme: al momento, infatti, SpaceX ha poco meno di 6.000 satelliti orbitanti attorno alla Terra. Un numero elevatissimo, grazie al quale il pensionamento anticipato di un centinaio di veicoli non dovrebbe risultare un problema per la rete internet satellitare di Elon Musk. Al contempo, però, il numero di lanci è ben lontano dalle richieste di Elon Musk, che negli scorsi anni aveva previsto che Starlink avrebbe lanciato decine di migliaia di satelliti per ottenere una copertura quanto più alta possibile.

Quantomeno, i satelliti di SpaceX non resteranno in orbita dopo lo stop alle loro operazioni, dal momento che verranno lentamente fatti rientrare sulla Terra con un movimento controllato e circolare. Ciò dovrebbe dunque evitare l'inquinamento dell'orbita bassa terrestre (LEO, Low-Earth Orbit), che rischia di diventare nel giro di qualche anno il più grave problema per i satelliti che circondano il nostro pianeta.