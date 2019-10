Giornata pesante? Guarda questa volpe che si diverte saltando su un tappeto elastico

Chi ha detto che agli animali non piace divertirsi? Recentemente, per l'esattezza il 2 ottobre di quest'anno, una simpatica volpe è stata osservata mentre saltava su e giù sopra un tappeto elastico. Il filmato è stato catturato a Tyresö, in Svezia.

Com'è possibile osservare anche dal video, l'animale ha "testato" diversi punti del tappeto, prima di fare una breve pausa e continuare a divertirsi saltando tra le foglie. Per tutto il tempo nel video, un cane abbaia al visitatore inatteso, forse per cercare di intimorirlo e farlo scappare via o forse perché voleva unirsi anche lui al divertimento.

"È andata sul trampolino e ha iniziato a saltare. Ha giocato per un po' e poi si è allontanata dal nostro giardino", ha raccontato l'incredula donna che ha ripreso il video. Sicuramente una cosa che non capita tutti i giorni.

Penserete che questo sia un caso unico? Ebbene no. Ad esempio, i gorilla si divertono un mondo giocando in acqua. Una ricerca recente si è focalizzata proprio su questo aspetto dei nostri "lontani parenti" che, durante il bagno, mostravano espressioni facciali legate al divertimento e alla felicità.

Ma non solo. Anche ai topolini piace divertirsi e giocare. Loro, addirittura, lo fanno anche insieme agli esseri umani. Un gruppo di ricercatori ha costruito un piccolo parco giochi per questi animali, giocando a nascondino con loro. Comportamenti come saltelli sul posto e squittii particolarmente acuti erano segni evidenti del loro divertimento durante l'attività.

Alla fine, gli animali non sono poi così diversi dagli esseri umani.