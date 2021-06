Giornata di sconti sugli smartphone: in offerta tanti Samsung, Oppo, Xiaomi ed iPhone

Anche in giornata odierna, continuano le promozioni di eBay sugli smartphone. Nello specifico, segnaliamo un'ampia gamma di offerte su tantissimi smartphone a marchio Oppo, Xiaomi e Samsung. Ma vediamo di cosa si tratta.

L'Oppo A72, nella versione con 128 gigabyte di memoria interna e 4 gigabyte di RAM è disponibile a 149,99 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 9 nella colorazione polar white con 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 139,99 Euro.

Tra le promozioni troviamo anche il Samsung Galaxy S20 FE 5G, a 529,99 Euro, con possibilità di risparmiare di più se se ne comprano due o tre.

Tornando ad Oppo, segnaliamo anche lo sconto sull'Oppo A54 5G da 64 gigabyte, che è disponibile a 229,99 Euro, dai 259,99 Euro di listino. Interessante anche la promozione sull'Oppo Find X3 Neo 5G, nella configurazione con 256 gigabyte di RAM e 12 gigabyte di memoria interna, che viene proposto a 639,99 Euro.

Infine, segnaliamo anche lo sconto sull'iPhone 12 da 64 gigabyte, a 739,99 Euro, mentre iPhone 12 Mini è disponibile a 679,90 Euro.

Tutti i venditori in questione propongono la garanzia cliente di eBay, inclusa la possibilità di effettuare il reso nel caso in cui i prodotti non dovessero soddisfare le aspettative. Per quanto concerne i tempi di spedizione ed i metodi di pagamento, invece, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.