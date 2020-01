Giornata di super offerte da Mediaworld: sconti su TV, MacBook, iPad e smartphone

Scadranno oggi i "Mega Sconti" di Mediaworld, ed in attesa di scoprire il nuovo volantino che sarà disponibile da domani sul sito web della popolare catena di distribuzione, la grande M rossa propone una vasta gamma di offerte fino alle 23:59, nell'ambito degli sconti "Solo per Oggi".

I prodotti a prezzo ridotto sono davvero tanti. Il TV Sony KD65AG8 da 65 pollici può essere acquistato a 2279 Euro, rispetto ai 3499 Euro, mentre il modello da 55 pollici della linea AG9 passa a 1939 Euro, per un risparmio di 730 Euro. Il TV Samsung UE43RU7175UXZT da 43 pollici invece è disponibile a 329 Euro, rispetto ai 449 Euro precedenti.

In sconto troviamo anche l'iMac 5K da 27 pollici a 2199 Euro, mentre il MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 256GB del 2019 passa a 1499 Euro, con il MacBook Air da 13'' a 1299 Euro. In sconto troviamo anche iPhone 11 da 64 gigabyte, a 779 Euro, rispetto agli 839 Euro di listino del produttore di cupertino. Per quanto riguarda iPad, il Mini da 7,9 pollici del 2019 con 64 gigabyte viene scontato a 399 Euro.

Fronte smartphone però citiamo anche l'offerta su OnePlus 7T con 8 gigabyte di RAM e 128GB di storage a 579 Euro, mentre il Samsung Galaxy A80 è disponibile a 419 Euro. Huawei P30 Lite nella colorazione Peacock Blue invece passa a 249,99 Euro.