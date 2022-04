Giornata della Terra 2022: ecco tutto quello che devi sapere

Ogni 22 Aprile si celebra la Giornata della Terra, un evento atto a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni ambientali. L'iniziativa venne promossa per la prima volta nei campus universitari e, alla sua prima edizione, 20 milioni di persone si riunirono negli Stati Uniti il ​​22 aprile 1970.

"Non siamo ancora sulla strada per stabilizzare il riscaldamento del nostro pianeta al di sotto di livelli pericolosi", ha dichiarato a LiveScience Michael Mann, professore di scienze dell'atmosfera alla Penn State. "La Giornata della Terra è un'opportunità per parlare di quello che dobbiamo fare. A dire il vero, ogni giorno dovrebbe essere la Giornata della Terra. Senza un pianeta vivibile, non abbiamo nulla".

Nel 1990, la Giornata della Terra è diventata globale, con 200 milioni di persone in 141 paesi che hanno partecipato all'evento. "Dobbiamo combattere più duramente il cambiamento climatico, per mantenere il nostro pianeta abitabile e fiorente", afferma Jonathan Overpeck, preside della School for Environment and Sustainability dell'Università del Michigan. Gli effetti del nostro impatto sul pianeta, infatti, sono disastrosi, così come ci mostra il doodle di Google di oggi.

Quello che dobbiamo fare è parlare. Si deve discutere dell'argomento con amici, parenti e conoscenti, illuminando la mente di tutti coloro che sì, vedono le stagioni "impazzire", ma non hanno idea di quale sia il problema: l'impatto umano sul pianeta. Oggi è il momento migliore per discuterne. Perché abbiamo una sola casa, e dobbiamo rispettarla!