Questo è il più giovane esopianeta mai trovato dal telescopio Hubble

Il leggendario telescopio spaziale Hubble non smette mai di stupire e, proprio recentemente, ha scoperto un giovane pianeta delle dimensioni di Giove che sta ancora crescendo e si sta nutrendo del materiale che circonda una giovane stella a 370 anni luce dalla Terra.

Il giovane esopianeta gigante gassoso, chiamato PDS 70b, ha "solo" 5 milioni di anni, secondo quanto riportano gli scienziati di Hubble. Mentre il pianeta sta ancora raccogliendo massa, estraendola dalla giovane stella su cui orbita, è già enorme, all'incirca delle dimensioni di Giove... ma è destinato a crescere ancora!

"Questo sistema è così emozionante perché possiamo assistere alla formazione di un pianeta", ha dichiarato il coautore Yifan Zhou, dell'Università del Texas ad Austin. "Questo è il più giovane pianeta che Hubble abbia mai visto direttamente". Gli esperti sono stati in grado di misurare il tasso di crescita di massa del pianeta e hanno scoperto che sembra essere giunto alla fine del suo processo di formazione.

Quelli ottenuti non sono sicuramente dei dati definitivi e sono necessari dati aggiuntivi per confermare il tasso di crescita del pianeta. Studiare PDS 70b in modo più dettagliato aiuterà solo a far luce sulla formazione dei pianeti gassosi. "Trentuno anni dopo il lancio, stiamo ancora trovando nuovi modi per utilizzare Hubble", ha dichiarato l'autore dello studio Brendan Bowler dell'Università del Texas ad Austin. "Con le osservazioni future, potremmo potenzialmente scoprire quando la maggior parte del gas e della polvere cade sui loro pianeti e se lo fa a una velocità costante".