Un giovane gorilla è diventato dipendente dallo smartphone come i suoi simili umani

"Sempre con questo telefono in mano!" - quante volte avrete sentito (o ripetuto) queste parole? Perfino i guardiani del Lincoln Park Zoo di Chicago si sono ritrovati in una situazione simile, quando un "gorilla adolescente" è diventato dipendente dagli smartphone.

Crescono così in fretta. Il gorilla sedicenne, chiamato Amare, vive con altri tre gorilla maschi e ha avuto innumerevoli visitatori che si sono avvicinati al recinto di vetro per mostrargli foto e video sui loro smartphone. No, la creatura non ha un suo telefonino (o forse dovremmo dire bananafonino?), ma osserva sempre con grande curiosità quello dei passanti.

Ogni volta che le persone passavano vicino al recinto di Amare, facevano vedere foto e video alla grande scimmia e, quest'ultima, rimaneva come incantata. Questa sua "dipendenza" verso la tecnologia, però, ha creato dei veri e propri cambiamenti comportamentali, riferiscono gli scienziati.

Perfino in una rissa con un suo "coinquilino", Amare non ha battuto ciglio (vi siete mai chiesti quanto sono forti i gorilla?). "Trascorre sempre più tempo laggiù cercando di interagire con questi schermi e abbiamo iniziato a vedere cambiamenti comportamentali", ha dichiarato Stephen Ross, direttore del Lester E. Fisher Center for the Study and Conservation of Apes dello Zoo.

I funzionari della struttura hanno messo una corda di fronte al recinto della scimmia per tenere lontani gli ospiti con gli smartphone da Amare... nella speranza che possa abbandonare questa sua abitudine. Insomma, una storia a tratti un po' triste, che ci racconta della voglia di questa creatura di osservare quelle "scatolette luminose" che utilizzano così tanto gli esseri umani.

A proposito, conoscete la storia del gorilla Koko che comunicava con gli umani?