Il più giovane malato di Alzheimer ha 19 anni, ma c'è un problema

Lo scorso anno, i neurologi di una clinica in Cina hanno diagnosticato a un diciannovenne il morbo di Alzheimer, rendendolo la persona più giovane al mondo a cui sia mai stata diagnosticata questa malattia. Ma c’è qualcosa che non va.

Dopo aver trasmesso l’Alzheimer ai topi, questa volta parliamo del più giovane malato di Alzheimer al mondo. L’adolescente ha iniziato a sperimentare un declino della memoria intorno ai 17 anni e le perdite cognitive sono solo peggiorate nel corso degli anni.

Due anni prima di essere indirizzato alla clinica, il ragazzo ha iniziato a notare delle serie difficoltà a concentrarsi in classe. Anche la lettura divenne difficile e la sua memoria a breve termine diminuì. Spesso non riusciva a ricordare gli eventi del giorno prima e perdeva sempre le sue cose.

In breve tempo, il declino cognitivo è diventato così grave che il giovane non è riuscito a finire la scuola superiore. Il punteggio della memoria a lungo termine era inferiore dell'82% rispetto a quello dei coetanei della sua età, mentre il punteggio della memoria a breve termine era inferiore dell'87%.

L'imaging del cervello del paziente ha mostrato un netto restringimento dell'ippocampo, un’area notevolmente coinvolta nella memoria. Inoltre, il suo liquido cerebrospinale ha suggerito la presenza di marcatori comuni per questa diffusa patologia, confermando di fatto la diagnosi.

La malattia di Alzheimer è spesso considerata la malattia di una persona anziana, eppure i casi ad esordio precoce, rappresentano fino al 10% di tutte le diagnosi. Quasi tutti i pazienti sotto i 30 anni possono avere la malattia di Alzheimer spiegata da mutazioni genetiche patologiche. Questa volta però, c’è qualcosa che non va.

Nello studio pubblicato sul Journal of Alzheimer's Disease, i ricercatori della Capital Medical University di Pechino, non sono infatti riusciti a trovare nessuna delle mutazioni solitamente responsabili dell'insorgenza precoce della perdita di memoria. Non contenti, hanno quindi effettuato una ricerca sull'intero genoma, ma anche in questo caso non è emerso alcun gene sospetto.

Come se non bastasse, nessun membro della famiglia del diciannovenne aveva una storia di Alzheimer o di demenza. Il ragazzo non ha inoltre alcuna condizione medica particolare come traumi cranici o infezioni, in grado di spiegare il suo improvviso declino cognitivo.

Per sottolineare la particolarità del caso, è sufficiente ricordare che prima di questa diagnosi, il paziente più giovane affetto da Alzheimer aveva 21 anni. Tuttavia, a differenza del “nuovo” paziente, presentava la mutazione del gene PSEN1, che provoca l'accumulo di proteine anomale nel cervello, una caratteristica comune della patologia.

"Il paziente aveva una malattia di Alzheimer ad esordio molto precoce senza chiare mutazioni patogene. il che suggerisce che la sua patogenesi deve ancora essere esplorata ", ha dichiarato il neurologo Jianping Jia.

Dopo aver da poco scoperto 5 varianti dell’Alzheimer, tutto ciò ci dimostra ulteriormente come questa diffusa forma di demenza non segua un unico percorso, risultando decisamente più complessa del previsto.